GP dos EUA F1, Fernando Alonso: “Foi um incidente de corrida” | AutoSport

Fernando Alonso e Lance Stroll foram protagonistas de um violento acidente na pista de Austin. Lance Stroll foi penalizado pela manobra mal calculada, mas a opinião de Fernando Alonso sobre o sucedido é curiosa.

No recomeço da corrida após a primeira entrada do Safety Car em pista, Lance Stroll defendeu-se do ataque de Fernando Alonso e no último instante mudou de trajetória. Alonso não conseguiu evitar o choque e o seu monolugar foi projetado para o ar. Stroll foi (justamente) penalizado, mas Alonso considera que se trata apenas de um incidente de corrida:

“Para mim, é um incidente de corrida, ele certamente não o fez de propósito. Penso que foi um momento muito infeliz para todos. Penso que houve problema entre os nossos chefes de equipa, vimos o incidente com os mesmos olhos, enquanto eles o viram com olhos completamente diferentes”!