GP dos EUA F1: Estratégia de duas paragens deverá ser a mais escolhida | AutoSport

Depois dos níveis de degradação que vimos nos treinos livres, a maioria das equipas deverá optar por uma estratégia de duas paragens. E à volta desta ideia que as equipas deverão organizar as suas estratégias finais.

Sabendo-se que a exigência da pista de Austin é grande e que a vida dos pneus macios é relativamente curta, deveremos ver a maioria das equipas da frente a começar a corrida com pneus médios, que deverão dar até 20 voltas, para depois trocar para pneus duros, que deverão durar 22 voltas, para que as equipas possa voltar a apostar em médios para o stint final. Para as equipas que vejam nos duros um melhor pneu de corrida, o stint de médios no arranque deverá durar até 18 voltas, com o primeiro stint em duros a durar até vinte voltas, e a restante prova a ser feita também com um jogo de duros. Para as equipas que tenham poupado pneus macios e queiram tentar animar a corrida nas últimas voltas, a opção de começar com médios e esticar o stint de duros para depois calçar macios nas últimas dez voltas é uma opção a considerar.

Olhando para a alocação de pneus dos pilotos, vemos de Carlos Sainz, Alex Albon, Sebastian Vettel, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Mick Schumacher, Nicholas Latifi e Zhou Guanyu têm pelo menos um conjunto de pneus novos. Lance Stroll, Vettel e Gasly não têm qualquer jogo de pneus duros novos para usar, sendo que Vettel e Stroll não têm pneus médios novos para esta tarde.

Olhando para as diferenças nos compostos, vemos que os pneus médios são 0.4 seg. mais lentos que os macios, uma diferença aceitável, mas a diferença entre macios e duros é de 1.25 seg. (diferença entre médios e duros é de 0.85 seg.). Com diferenças tão vincadas, o jogo estratégico promete ser muito dinâmico para esta corrida.

Quanto à meteorologia, os pneus de chuva não serão necessários e deveremos ter pista seca, com temperatura ambiente a rondar os 30ºC à imagem do que vimos durante todo o fim de semana. O vento pode continuar a ser uma dor de cabeça, com rajadas de vento que podem apanhar os pilotos desprevenidos.