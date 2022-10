GP dos EUA F1: Decorações de capacetes para todos os gostos | AutoSport

Há quem não goste, mas as decorações especiais que os pilotos fazem nos capacetes são sempre um motivo de interesse e permitem ver pequenas obras de arte. Para o GP dos EUA, temos várias novidades com alguns pilotos a apresentarem decorações especiais para este fim de semana. A Haas, equipa da casa, apresenta também uma decoração revista do seu monolugar, com os pilotos a terem direito a novos fatos. Eis algumas imagens retiradas das redes sociais das equipas:

Carrying 50 stars across each car this weekend for our home race 🇺🇸#HaasF1 #USGP pic.twitter.com/w0ps7Xp2uV — Haas F1 Team (@HaasF1Team) October 20, 2022

Kevin, Antonio and Mick will be wearing these special designs all weekend long! 🇺🇸



First look, in a few hours 😉#HaasF1 #USGP pic.twitter.com/krCxYAW8d5 — Haas F1 Team (@HaasF1Team) October 21, 2022

Want to see this livery? Head down to our pop-up store at 800 Congress in Austin! 🙌#WeAreWilliams #USGP pic.twitter.com/1LNkq6e3i4 — Williams Racing (@WilliamsRacing) October 19, 2022