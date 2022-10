GP dos EUA F1: Daniel Ricciardo procura regressar ao topo | AutoSport

Daniel Ricciardo não deverá estar na grelha da F1 em 2023, mas o piloto australiano tem um plano para regressar ao topo.

O australiano, de 33 anos, não tem tido vida fácil desde a sua entrada na McLaren e os resultados têm ficado muito aquém do esperado no início da aventura com a equipa de Woking. O resultado foi a dispensa de Ricciardo por parte da McLaren, com o piloto a ficar sem assento para 2023. Em declarações na antevisão do GP dos EUA, depois do GP de Suzuka onde conseguiu um resultado positivo, Ricciardo diz ter um plano para regressar ao topo:

“Vão ver-me por aí”, disse Ricciardo, questionado sobre os seus planos para a próxima época. “Vai ser diferente para mim, mas ainda há um plano. Por isso, não estou de saída. Estou apenas a colocar um plano para tentar honestamente levar-me de volta à frente da grelha e ganhar corridas e fazer todas as coisas que sei que posso fazer.”

“Sinto que… acho que o Japão foi um fim-de-semana relativamente forte. Não pareceu no papel, mas houve muitas coisas boas que descobrimos. Estou entusiasmado com os últimos quatro [GP], estou entusiasmado com esta pista. Sinto que consigo sempre mais dois décimos aqui só por estar no Texas. Portanto, vamos ver. Mas [estou] contente, entusiasmado e motivado”.