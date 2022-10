GP dos EUA F1: Daniel Ricciardo entra no paddock com estilo | AutoSport

Daniel Ricciardo é um dos grandes fãs do GP dos EUA em Austin, abraçando a festa que se faz como só ele sabe. Ricciardo gosta do evento e deixa isso claro na forma como se associa a algumas iniciativas, no mínimo originais. Hoje o piloto da McLaren entrou no paddock montado num cavalo. O “Sheriff Ricciardo” pode até estar de saída da F1, mas é dos poucos que aproveita a sua posição para se divertir como poucos.