GP dos EUA F1, Christian Horner:”É um ano inacreditável” | AutoSport

Na cerimónia do pódio, Christian Horner estava visivelmente emocionado. A morte de Dietrich Mateschitz marcou o fim de semana da Red Bull, que regressou aos títulos, oito anos depois. Foi um período complicado, com a parceira terminada com a Renault, a entrada titubeante da Honda. Nesse intervalo, a Red Bull manteve sempre os seus predicados, permanecendo forte, unida, sempre com um excelente trabalho na pista e na fábrica. A parceria com a Honda começou a dar frutos e em dois anos, são três títulos (dois de pilotos e um de construtores). 90 vitórias, 230 pódios e cinco títulos de uma das estruturas mais fortes da F1, senão a mais forte na atualidade. Horner é um dos rostos mais visíveis desta engrenagem e fez questão de dedicar o título ao malogrado fundador da equipa:

“Este fim de semana tem sido uma montanha-russa de emoções, depois das tristes notícias que recebemos ontem [morte de Dietrich Mateschitz]. Passaram oito anos desde o último título, um longo período, mas a equipa nunca desistiu. Dietrich Mateschitz tem sido a nossa inspiração em tudo o que temos feito. Ele foi o visionário que criou tudo isto e devemos-lhe muito. Este título é-lhe dedicado e fazê-lo da forma que o fizemos, acho que ele teria gostado muito da corrida hoje. Foi a forma perfeita de o fazer. Que corrida! A prova animou quando tivemos aquele problema no pit stop, mas o Max [Verstappen] manteve o sangue-frio, continuou a lutar e teve um grande carro hoje. Conseguiu passar o Charles [Leclerc ] e depois o Lewis [Hamilton]. Foi uma corrida emocionante, tivemos bom ritmo e o Max fez um trabalho fantástico, assim como Checo [Pérez], subindo posições com danos no carro. Teria sido bom tê-lo no pódio, mas agora iremos fazer tudo para que ele consiga o segundo lugar no campeonato. É um ano inacreditável, quebramos os nossos recordes, mas é a prova do trabalho árduo de todos os homens e mulheres, não só na pista, mas também em Milton Keynes. Eles são os heróis anónimos que trabalham muitas horas e que merecem todo o reconhecimento do mundo, tal como os nossos parceiros e fornecedores. É necessário que todos façam a sua parte para que o sucesso aconteça. Agora vamos celebrar à boa maneira da Red Bull, como ele [Mateschitz] quereria, vamos tocar a música alto, vamos festejar e iremos beber muito Red Bull.”