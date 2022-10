GP dos EUA F1, Carlos Sainz: “Últimas quatro corridas para fazer experiências” | AutoSport

Faltam quatro corridas para o fim da época de F1 e com o título de pilotos entregue e o de construtores preso por detalhes, a Ferrari já olha para a próxima época.

Em Maranello já se trabalha a pensar em 2023 e se do lado da aerodinâmica há sempre melhorias a fazer, a fiabilidade da unidade motriz é alvo de toda a atenção por parte dos engenheiros da Scuderia. Com Carlos Sainz e Charles Leclerc já na sua quinta unidade motriz (para não falar dos pilotos da Alfa Romeo e da Haas que também usam unidades italianas) e com as falhas nas unidades a custarem muitos pontos à Scuderia (pelo menos quatro desistências por falhas diretas das unidades motrizes), o trabalho está a ser desenvolvido para tentar melhorar a fiabilidade do conjunto. No entanto, não é um trabalho simples, pois há vários fatores em jogo para a melhoria da durabilidade dos vários elementos, numa equação que não é fácil de resolver. Sabe-se que a Ferrari não tem usado todo o potencial da sua unidade motriz e tem poupado um pouco a mecânica para minimizar os riscos de falha.

Mas também do lado da aerodinâmica e do chassis há trabalho a fazer. A Ferrari tem sido rápida em qualificação, mas a gestão dos pneus em corrida tem sido um dos pontos fracos da equipa. A Red Bull tem conseguido uma gestão muito melhor das borrachas da Pirelli e com isso leva a melhor estrategicamente, enquanto a Ferrari tem sentido dificuldades nesse capítulo.

Carlos Sainz confirmou que a Ferrari está já a pensar em 2023 e que a equipa está a experimentar novas soluções para a próxima época:

“Estamos a lutar por quase todas as poles, mas as vitórias são mais complicadas por alguma razão. A Red Bull, em corrida, consegue dar um passo que não conseguimos, mas estamos a trabalhar nisso. Estamos a usar estas últimas quatro corridas para experimentar um pouco, para ver como podemos ser um pouco mais competitivos em corrida, como podemos melhorar a nossa gestão de pneus”.

“Quinto, quarto, isso não muda a minha vida como piloto. Só me interessa ganhar e ter uma boa temporada. Eu sei que este ano não tem sido fácil. O revés do Japão também não foi o ideal. Fez-me perder ainda mais pontos nesta luta. E sim, se conseguir terminar em quarto, ficarei em quarto, mas preferia ganhar uma corrida antes do final do ano, mesmo que isso não signifique que eu termine em quarto. Penso que, para nós, é importante tentar ganhar, conseguir os pódios, obter a consistência”.