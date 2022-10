GP dos EUA F1: Carlos Sainz supersónico faz a pole em Austin | AutoSport

A qualificação para o GP dos EUA voltou a dar-nos animação, com a luta Red Bull vs Ferrari em destaque. Mais uma vez a luta Max Verstappen vs Charles Leclerc animou a qualificação e se nos treinos parecia que a vantagem estava do lado da Red Bull, na qualificação a Ferrari mostrou-se ligeiramente mais forte. Mas no final, foi mesmo Carlos Sainz a conquistar a pole (1:34.356), numa volta espetacular que valeu ao espanhol a sua terceira pole na F1, numa qualificação que não daria a grelha final para amanhã, ainda com penalizações a serem aplicadas, tivemos os monolugares a percorrerem a pista de Austin ao entardecer.

Foi uma excelente qualificação em que as diferenças entre a Red Bull e a Ferrari foram mínimas. Leclerc e Verstappen pareciam os favoritos, mas Sainz mostrou desde cedo que estaria na discussão pelo primeiro lugar. O espanhol fez uma das melhores qualificações do ano, sempre muito controlado e com um excelente ritmo. A diferença entre o primeiro e terceiro foi de apenas 0.092 seg. o que mostra o equilíbrio nesta qualificação. A Mercedes parecia ter argumentos para ficar mais próxima, mas Lewis Hamilton ficou a mais de 0.5 seg. da referência, seguido de perto por George Russell. Lance Stroll fez uma excelente qualificação e ficou em sétimo lugar, à frente de Lando Norris, que quase ficava eliminado na Q2, numa qualificação difícil para a McLaren, mas que ainda assim, conseguiu ficar à frente do Alpine de Fernando Alonso. Valtteri Bottas confirmou a boa forma e foi décimo, à frente de Alex Albon (excelente prestação), Sebastian Vettel (desilusão), Pierre Gasly (problemas de aquecimento de pneus) e Zhou (volta que dava a passagem à Q3 foi apagada por exceder limites de pista). Yuki Tsunoda, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo (mais uma vez eliminado na Q1), Esteban Ocon (a grande surpresa pela negativa) e Mick Schumacher (mais um erro) completaram a tabela de tempos.

O filme da qualificação

A sessão de qualificação começou com a triste notícia da morte de Dietrich Mateschitz, dono da Red Bull e por conseguinte dono da equipa Red Bull e AlphaTauri. A Red Bull começava assim com uma motivação extra para conseguir um bom resultado, ficando no ar muitas dúvidas sobre o futuro da Red Bull.

No que diz respeito à ação em pista, com 37ºC de temperatura de pista, e céu limpo. Depois dos treinos livres, tínhamos a Red Bull com alguma vantagem, com a Ferrari muito perto e esperava-se uma luta muito renhida na qualificação. Também a Mercedes tinha dado indicações positivas e nas lutas do segundo pelotão, a Alpine estava bem lançada, com a McLaren longe e a Aston Martin a mostrar andamento para tentar uma passagem à Q3, tal como Valtteri Bottas.

Sabíamos à partida de Charles Leclerc ia penalizar dez lugares (troca de motor de combustão e turbo) e Zhou Guanyu, Fernando Alonso e Sergio Pérez iam penalizar cinco lugares (por troca de elementos da Unidade motriz).

Q1

As primeiras voltas começaram a ser marcadas no segundo 37, até a primeira volta de Max Verstappen, que colocou a melhor marca no segundo 35, destronado, segundos depois, por Charles Leclerc com o tempo de 1:35.765, 0.069 seg. mais rápido que o neerlandês. Lewis Hamilton fez o terceiro tempo, à frente de Sergio Perez e George Russell. Carlos Sainz foi dos últimos a fazer uma volta lançada e conseguiu tirar 0.498 seg ao tempo de Leclerc, logo na primeira tentativa (depois de uma volta de preparação). Na zona de eliminação tínhamos Nicholas Latifi, Yuki Tsunoda, Alex Albon, Daniel Ricciardo e Kevin Magnussen. Zhou Guanyu foi uma das primárias “vítimas” por exceder os limites de pista, o que o atirou para o fundo da tabela.

A três minutos do fim, as equipas enviaram os seus carros para as suas voltas finais nesta sessão. Eliminados na Q1 ficavam Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Mick Schumacher e Nicholas Latifi. As grandes surpresas eram as eliminações de Ricciardo e Ocon e a passagem à Q2 de Alex Albon. Carlos Sainz manteve o melhor tempo desta sessão. A diferença entre Albon que passou à Q2 e Magnussen, o 16º classificado, foi de apenas 0.017 seg. Magnussen ficou no carro à espera que alguma volta fosse apagada por limites de pista, mas tal não aconteceu. Mick Schumacher acabou com um pião na curva 1, o que não vem no melhor momento, numa fase em que a equipa decide quem fará companhia a Magnussen no próximo ano.

Q2

A segunda sessão de qualificação começou de forma calma, com os carros a irem de forma algo vagarosa para a pista. Leclerc fez o melhor tempo nas primeiras tentativas na Q2, com o tempo de 1:35.246, seguido de Verstappen (+0.048) e Carlos Sainz (+0.344). No final da primeira “vaga” de tentativas, estavam na zona de eliminação Albon, Yuki Tsunoda, Lance Stroll, Pierre Gasly (que se queixou da temperatura dos pneus) e Sebastian Vettel (a volta foi apagada). O top cinco era Leclerc, Verstappen, Sainz, Russell e Pérez.

Os Ferrari e os Red Bull ficaram na box enquanto o resto do pelotão tentava encontrar uma vaga na Q3. Nas contas finais, ficavam eliminados na Q2 Lando Norris, Alex Albon, Sebastian Vettel, Pierre Gasly e Yuki Tsunoda. Zhou Guanyu pensava ter a Q3 assegurada, mas a sua volta foi apagada por exceder os limites de pista, o que promoveu Lando Norris à Q3. Charles Leclerc ficou com o melhor tempo.

Q3

A Q3 começou de forma muito mais dinâmica, com as equipas a entrarem em pista assim que a luz verde foi mostrada no final da via da boxes.

A luta entre Verstappen e Leclerc animava mais uma vez a qualificação e o neerlandês fez o tempo de 1:35.044, mas foi Charles Leclerc a ficar com a pole provisória entrando pela primeira vez no segundo 34 com o tempo de 1:34.624. Carlos Sainz ficou a 0.159 do seu colega de equipa e Lewis Hamilton conseguia o terceiro tempo, à frente de Verstappen e Pérez. George Russell foi apenas sexto, à frente de Alonso, Norris, Bottas com Stroll ainda sem tempo nesta sessão. Quando Stroll fez a sua volta, assinou o sétimo tempo, num bom registo do canadiano.

Nas últimas voltas, Max Verstappen fez a primeira volta em ritmo lento para aquecer calmamente as borrachas. Leclerc era o primeiro da fila dos candidatos à pole e começou bem a volta, tal como Sainz e Verstappen. A luta entre os pilotos da Red Bull e Ferrari era feroz a cada setor e Leclerc conseguiu tirar 0.2 segundos ao seu tempo, mas Sainz tratou de ficar à frente de Leclerc por 0.065 seg e ficou com a pole, com Verstappen a ficar com o terceiro lugar, à frente e Pérez e Hamilton.

Em Atualização