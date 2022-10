GP dos EUA F1, Carlos Sainz: “Já foram muitas corridas sem conseguir fazer uma volta” | AutoSport

A desilusão no rosto de Carlos Sainz era por demais evidente. Depois de uma brilhante pole, a melhor da sua carreira, tinha as portas abertas para tentar a vitória ou, pelo menos, um bom resultado. Mas um toque de George Russell, que falhou a travagem na curva 1 (e foi justamente penalizado por isso) atirou Sainz em pião e os danos foram demasiados para que o espanhol pudesse continuar em pista. Sainz lamentou a falta de sorte que tem tido ao longo do ano, com mais uma infelicidade que o impediu de lutar por vitórias ou tirar mais ensinamentos do carro:

“Não tenho nada a dizer sobre o incidente e não vou comentar sobre erros de outros pilotos. O problema é que eu paguei o preço mais uma vez, em mais um incidente na primeira volta que não me permite lutar por vitórias ou, pelo menos, aprender o carro, o que é extremamente frustrante e desapontante. Já foram muitas corridas em que não consegui sequer fazer uma volta e assim é também difícil de dar passos em frente. Isso mostra o quão frustrado estou e como tem sido o meu ano, muito fraco ao nível da sorte e pela forma como as coisas têm acontecido.”