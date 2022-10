GP dos EUA F1: Carlos Sainz desiste | AutoSport

A corrida começou com praticamente todos os pilotos a usar pneus médios, à exceção de Kevin Magnussen, Fernando Alonso, Mick Schumacher e Esteban Ocon.

Carlos Sainz largava da pole, com Max Verstappen logo ao seu lado e a dupla da Mercedes na segunda linha da grelha, numa pista com 34ºC, mais baixo do que fomos vendo ao longo deste fim de semana.

Max Verstappen largou melhor e agarrou a liderança da corrida, enquanto Carlos Sainz levou um toque de George Russell na curva um e ficou logo na cauda do pelotão. As lutas eram acesas, mas destacava-se a largada de Sebastian Vettel, que ganhou cinco lugares na largada, instalando-se no quinto posto. Carlos Sainz regressou às boxes para desistir, sendo a primeira vítima desta prova.

Max Verstappen destaca-se na frente, seguido de Lewis Hamilton, Lance Stroll, Russell e Vettel.