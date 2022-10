GP dos EUA F1, Andrew Shovlin: “Vento deverá ser o maior desafio do fim de semana” | AutoSport

O diretor de engenharia para a pista da Mercedes, Andrew Shovlin, teceu alguns comentários sobre o primeiro dia de trabalho em pista. Com apenas um treino representativo, sendo o segundo treino dedicado ao teste da Pirelli, Shovlin considera que os primeiros sinais são animadores, apesar de alguns pormenores que podem complicar a tarefa da equipa na corrida:

“Tivemos um dia bastante sólido em todos os aspetos. Analisamos o kit de atualização de ambos os carros de manhã e os dados recolhidos parecem corresponder às expectativas. Tem sido complicado de encontrar um equilíbrio adequado devido ao vento, mas não creio que sejamos os únicos com essas dificuldades. Há também um pouco de sobreaquecimento dos pneus nos stints mais longos, que será complicado de gerir no domingo, mas parece que todos sofrem com o mesmo. O vento deverá ficar mais forte, o que será provavelmente o maior desafio do fim de semana, mas partimos para um início razoável e se conseguirmos melhorar o equilíbrio, esperamos poder estar em posição de lutar por pódios. “

Quanto aos novos pneus Pirelli testados no TL2, as primeiras impressões foram positivas, apesar dos problemas nas primeiras voltas, motivados pelas mantas de aquecimento que apenas foram até aos 50ºC, como será obrigatório em 2023:

“Tivemos o teste dos pneus à tarde, o que foi interessante; as mantas de aquecimento menos quentes vão mudar a forma como se aborda a qualificação e a estratégia de corrida. O aquecimento dos pneus foi um pouco complicado, mas os próprios pneus parecem ser um passo na direção certa em termos de consistência e comportamento do carro.”