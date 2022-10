GP dos EUA, F1: Alpine traz ultima atualização do ano | AutoSport

A Alpine continua a desenvolver o seu A522, monolugar para a época 2022. Na luta pela quarta posição com a McLaren, a equipa francesa continua a trazer upgrades e em Austin teremos mais novidades.

Segundo o diretor da equipa, Otmar Szafnauer, há mais melhorias a chegar para a Alpine, para o GP dos EUA:

“Em primeiro lugar, tem sido um esforço fantástico no desenvolvimento do nosso carro até agora nesta época, pelo que enaltecemos todos os envolvidos em assegurar um fluxo constante de atualizações na maioria das corridas deste ano. Trouxemos um novo fundo para o carro para Singapura e Japão e isso funcionou como esperado. Vimos especialmente as melhorias em Suzuka, que é um circuito mais convencional do que Marina Bay, e ficámos satisfeitos com o seu desempenho e que é um bom presságio para as próximas corridas. Para Austin, levarmos uma pequena modificação à secção exterior do fundo, a nossa atualização final do ano”.