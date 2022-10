GP dos EUA, F1: Alguns dados estatísticos | AutoSport

Para finalizar a análise e ao GP dos EUA, eis alguns dados estatísticos e números recolhidos da prova em Austin:

5º Título da Red Bull

A Red Bull conquistou o seu quinto título da sua história na F1. Cinco títulos em 18 temporadas, depois de um jejum de oito anos desde o último título conquistado em 2013.

90ª vitória da Red Bull

A equipa austríaca conquistou a sua 90ª vitória em 344 GP, cimentando a sua posição como quinta equipa com mais vitórias na F1

33ª vitória de Max Verstappen

O #33 (número que o piloto escolheu na F1 antes de usar o #1 do campeão do mundo) conseguiu a sua 33ª vitória, ultrapassando Fernando Alonso na lista de pilotos com mais vitórias. Max Verstappen é agora o sexto piloto com mais triunfos na competição. O próximo na lista é Ayrton Senna, com 41 vitórias.

13ª vitória da época para Verstappen

Verstappen conseguiu igualar Sebastian Vettel e Michael Schumacher como o piloto com mais vitórias numa época. Verstappen tem três oportunidades para quebrar esse recorde e pelo andamento que ele e a Red Bull têm demonstrado, não deverá ser difícil de isso acontecer.

3ª pole para Carlos Sainz

Carlos Sainz conquistou a sua terceira pole em Austin, talvez a melhor da sua carreira, olhando à qualidade da volta que conseguiu assinar no Texas.

83 ultrapassagens em Austin

Não é um número oficial, mas foram 83 as ultrapassagens em Austin, uma das corridas mais animadas do ano. No ano passado o número de manobras ficou pouco acima das três dezenas, pelo que a nova filosofia de carros funcionou muito bem no circuito texano.