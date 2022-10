GP dos EUA F1, Alex Palou: “A sessão correu muito bem” | AutoSport

Alex Palou foi uma das quatro caras novas no primeiro treino livre do GP dos EUA. O piloto espanhol de 25 anos teve a sua primeira experiência num monolugar de 2022, depois de ter testado com o McLaren de 2021. Palou não conseguiu disfarçar o sorriso no final de uma sessão positiva para o campeão da Indy de 2021:

“Fantástico. Estou super feliz. A sessão correu muito bem”, disse Palou. “Pensa-se sempre que se está pronto, mas nunca se sabe quando chegamos aqui. Obviamente há um pouco de pressão de ter um carro que não é o seu, que tem de sair novamente para a pista pouco tempo depois, juntamente com todos os dados que tivemos de recolher para a equipa. Penso que o trabalho do Programa de Desenvolvimento de Pilotos que fizemos antes de virmos foi fantástico porque me preparou para hoje – e penso que fiz tudo o que pude numa hora. Senti-me o mais confortável que podia esperar. Obviamente não o meu carro, nem o ambiente da minha equipa – mas mesmo assim senti-me realmente confortável, e penso que conseguimos o que queríamos, por isso estou realmente feliz”.

Palou disse que o carro era “insano” e comentou as sensações que sentiu ao volante:

“O carro era capaz de tanta coisa que eu exagerei em alguns lugares, o que eu acho que é bom. É melhor exagerar, e depois levantar o pé um pouco, se tivermos apenas uma hora. E eu sabia que só tínhamos um conjunto de pneus, por isso tive de fazer tudo em duas voltas. O que é que eu melhoraria? Penso que apenas mais voltas e usar outro conjunto de pneus no final teria ajudado. Mas o nosso programa de hoje não era para andar depressa, era para obter dados para a equipa no início, o que fizemos… E depois concentrámo-nos em mim”.