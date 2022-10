GP dos EUA F1: A grelha para a corrida | AutoSport

Carlos Sainz conquistou a pole para o GP dos EUA, em Austin, na qualificação de ontem, que definiu a grelha para a corrida. No entanto, quatro pilotos irão sofrer penalizações por troca de componentes das unidades motrizes.

Charles Leclerc terá 10 lugares de penalização na grelha de Austin, uma vez que o Scuderia instalou o sexto motor de combustão interna e o sexto turbocompressor. O monegasco qualificou-se ontem em segundo, mas irá alinhar-se no 12º lugar na grelha de hoje.

Sergio Pérez larga de nono (foi quarto na qualificação), depois de uma troca de motor de combustão interna (quinto da época), Fernando Alonso larga de 14º, após ter feito o nono lugar ontem na qualificação com a Alpine a colocar o sexto motor de combustão interna do ano. Zhou Guanyu larga do 19º posto com a instalação do quinto motor de combustão interna.

Assim a grelha para a corrida agendada para as 20 terá Sainz na pole, seguido de Max Verstappen, Lewis Hamilton e George Russell.