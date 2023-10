GP dos EUA de Fórmula 1: horários, regressa o Sprint | AutoSport

O Circuito das Américas chegou tarde à F1 mas depressa se tornou numa das corridas mais populares. Com um traçado dos mais espetaculares do calendário, proporciona corridas de cortar a respiração. A sua construção ‘copiou’ curvas de Silverstone, Suzuka e Hockenheim, por exemplo. Não faltam ultrapassagens. Já estabelecida como uma das favoritas das equipas e dos espectadores, a pista contém uma variedade de elevações, zonas lentas e técnicas que se alternam com partes muito rápidas. É um bom teste à capacidade dos pneus. Mudanças de direção que são outra característica chave do Circuito das Américas.

1º GP 2012

Voltas 56

Circuito 5.513 km

Corrida 308.405 km

Recorde 1m36.169s (Charles Leclerc, 2019)

Horário

Sexta-Feira, 20 Outubro

Treino livre 1 18:30 – 19:30

Qualificação 22:00 – 23:00

Sábado, 21 Outubro

Sprint Shootout 18:30 – 19:14

Sprint 23:00 – 00:00

Domingo, 22 Outubro

Corrida 20:00