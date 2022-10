GP dos EUA de F1: Vai continuar-se a falar de ‘castigos’… | AutoSport

A Red Bull festejou recentemente o título de Max Verstappen, está muito perto de fazer o mesmo quanto ao título de Construtores, mas as coisas não estão perfeitas para os lados de Milton Keynes, pois o nervoso miudinho não os pode largar quando a FIA está a ser fortemente pressionada quanto ao que vai fazer relativamente à infração cometida pela Red Bull no que ao teto orçamental diz respeito.

A tão esperada análise do Regulamento Financeiro pela FIA foi divulgada no dia a seguir à corrida em Suzuka e o órgão governante revelou que a Red Bull cometeu uma infracção com gastos excessivos, enquanto a Aston Martin cometeu uma infracção processual.

Estas conclusões surgiram após semanas de especulação e uma declaração da Red Bull confirmou o resultado com “surpresa e desilusão”.

Até agora, não houve qualquer anúncio da FIA sobre o que virá a seguir, uma vez que esta procura o curso de ação adequado a tomar quando se trata de responder a ambas as equipas, mas é certo que será um tópico de discussão contínua dentro do paddock da F1 e certamente irá falar-se disso em Austin.

Fala-se igualmente num castigo ‘negociado’ tal como sucedeu com a questão dos motores da Ferrari, há dois anos. A pressão para castigar fortemente a Red Bull é natural, pois na F1 a luta não é nem nunca foi somente em pista…