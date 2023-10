GP dos EUA de F1: Três equipas a dar luta à Red Bull? | AutoSport

A qualificação de sexta-feira resultou numa grelha menos habitual que abre perspectivas para uma corrida um pouco diferente do que tem sido a bitola, mas depois do que se viu na corrida Sprint, a dúvida é mesmo só se Max Verstappen deu tudo o que tinha perante a proximidade de Lewis Hamilton ou simplesmente controlou o avanço que foi adquirindo e a corrida de hoje será muito mais um quando chegará à frente do que se conseguirá.

Contudo, três equipas estão bem posicionadas para dar mais luta do que o habitual à Red Bull e é isso que está a ser a tecla mais batida antes do da corrida de Austin, de mais logo.

O que vai acontecer, logo se vê, mas desconfiamos o que será…

Uma coisa que o formato do fim de semana Sprint exige é um arranque rápido por parte das equipas que querem ser bem sucedidas, com uma boa configuração de base necessária no TL1 para estarem confortáveis com os seus carros na sessão de qualificação que se realiza logo na sexta-feira.

Isso pode ter contribuído para a natureza competitiva do fim de semana a que assistimos até agora, com 0.101s a abranger quatro equipas diferentes nas primeiras quatro posições do Sprint Shootout.

Também foi muito semelhante na sessão de sexta-feira, com as mesmas quatro equipas – Red Bull, Ferrari, McLaren e Mercedes – todas muito próximas antes de os limites da pista remeterem Max Verstappen para a sexta posição da grelha.

Mas isso significa que há uma série de pilotos que estão de olho em um grande resultado na corrida principal, com o potencial de conquistar pelo menos um pódio e talvez até uma vitória.

Para Charles Leclerc e Lewis Hamilton é a oportunidade de uma primeira vitória em mais de um ano – e Hamilton foi o rival mais próximo de Verstappen no sábado – mas Lando Norris está à procura da primeira vitória da sua carreira depois de terminar no pódio em cada uma das últimas três corridas, e foi apontado por Christian Horner como particularmente competitivo, por isso há muito em jogo para todos.

FOTO Philippe Nanchino/MPSA