GP dos EUA de F1: regressa a luta pelos títulos

Após a pausa de verão, Lando Norris enfrentava um desafio monumental: um déficit de 78 pontos para tentar se aproximar de Max Verstappen na disputa pelo campeonato de pilotos. Desde então, o piloto da McLaren conseguiu superar o líder do campeonato em cada uma das quatro corridas seguintes, mostrando um notável desempenho.

Norris conquistou vitórias dominantes em Zandvoort e Singapura, mas valha a verdade, Verstappen geriu bem os resultados, terminando em segundo lugar em ambas as ocasiões, minimizando dessa forma os danos.

Mesmo em Monza, onde Norris ficou apenas em terceiro, houve uma oscilação de oito pontos a seu favor. Em Baku, o ganho foi menor – apenas três pontos – mas a perseguição tem sido constante desde agosto, mostrando que Norris está em clara recuperação.

A próxima corrida, no Circuito das Américas (COTA), pode ser um momento decisivo, não apenas pelas atualizações que a McLaren levou para os EUA, mas também porque o formato Sprint, que oferece uma chance extra de pontuação. Com mais oito pontos disponíveis ao vencedor da Sprint, o fim de semana pode resultar numa diferença máxima de 34 pontos.

Nesta altura é difícil prever a correlação de forças, mas se Norris continuar sua escalada e ganhar terreno no COTA, as chances de a luta pelo título se estender até a última corrida em Abu Dhabi aumentam significativamente. No entanto, Verstappen tem a oportunidade de reafirmar o seu domínio e travar o ímpeto da McLaren, que tem crescido consistentemente desde o final do verão.

A pressão está em ambos os pilotos, e o desfecho deste fim de semana pode ser crucial para definir o ritmo da batalha pelos títulos, porque sendo verdade que a McLaren já está na frente dos Construtores e com dois pilotos a produzir em alto nível, Lando Norris e também Oscar Piastri, do lado da Red Bull só Verstappen o está a fazer, mas se Sergio Pérez alterar o seu ‘estado’ atual, de ‘offline’ para ‘online’ as coisas podem mudar de figura…