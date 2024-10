GP dos EUA de F1: Porque os Comissários penalizaram Lando Norris

Lando Norris foi penalizado no GP dos EUA de Fórmula 1 por ultrapassar Max Verstappen fora da pista, decisão que se baseou nas normas de conduta de pilotagem na Fórmula 1. Durante uma disputa intensa pelo terceiro lugar, na curva 12 da volta 52, Norris ultrapassou Verstappen estando fora da pista, o que é considerado deixar a pista e ganhar uma vantagem.

Sendo verdade que também Max Verstappen saiu com as quatro rodas do seu Red Bull da pista, os Comissários consideraram que Norris não tinha o “direito” à curva, já que não estava alinhado com Verstappen no ápice da curva. Assim, ao sair da pista e voltar à frente de Verstappen, Norris foi penalizado.

Verstappen também saiu da pista na defesa da posição, mas isso não justificou a ação de Norris, de acordo com os comissários. No entanto, eles reconheceram que Norris teve motivo para sair da pista, já que Verstappen também prolongou demais a travagem e saiu largo, e por isso aplicaram uma penalidade menor de 5 segundos, em vez dos 10 segundos recomendados, e não contabilizaram a infração como uma violação de limite de pista.

As diretrizes de conduta de pilotagem, elaboradas pela FIA com a participação dos pilotos, estabelecem regras mais claras sobre quando um piloto tem o direito a uma curva, especialmente em manobras de ultrapassagem por dentro ou por fora. No caso de Norris e Verstappen, a ultrapassagem por fora é considerada mais difícil e segue critérios específicos para que o piloto tenha direito à pista.

A explicação dos comissários faz sentido, pois é muito difícil considerar que Lando Norris já tivesse concretizado a ultrapassagem. É óbvio que Verstappen dificultou ao limite a manobra do seu adversário, mas ele está lá para isso, e para lá disso, ultrapassar por fora é das manobras mais difíceis de concretizar.