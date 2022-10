GP dos EUA de F1: muita luta pelo 2º lugar do campeonato, mas também nos Construtores | AutoSport

Max Verstappen pode ter encerrado a questão do título, o seu segundo, mas isso não significa que ainda não haja muito para ‘jogar’ neste regresso ao Circuito das Américas.

Com quatro corridas pela frente, a batalha pelo segundo lugar na classificação dos pilotos está extremamente equilibrada. Sérgio Perez voltou para a frente de Charles Leclerc, ‘cortesia’ do seu segundo lugar no Japão, mas há apenas um ponto entre eles..

George Russell esteve nessa luta até aos dois últimos ‘rounds’ em que conquistou apenas quatro pontos, mas continua à frente de Carlos Sainz, enquanto Lewis Hamilton está 27 pontos atrás do seu companheiro de equipa, na sexta posição geral.

Para as equipas há mais valor no campeonato dos construtores e isso vem com ainda mais tensão do que as lutas dos restantes pilotos, com os que estão no 2º pelotão à procura de ganhar posições, com quatro rondas pela frente. Alpine e McLaren trocaram de lugar na batalha pelo quarto lugar nos últimos fins-de-semana, e há apenas 13 pontos entre eles.

Um pouco mais para trás, a Aston Martin melhorou fortemente e, depois de subir para sétimo em Singapura, estão agora apenas sete pontos atrás de Alfa Romeo, devido ao resultado de Sebastian Vettel no Japão. Dado o facto de Alfa Romeo ter marcado apenas um ponto nas últimas nove corridas (depois de ter conquistado 51 nas primeiras nove), o impulso está com a equipa de Mike Krack…