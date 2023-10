GP dos EUA de F1: Max Verstappen com “um dia divertido pela frente” | AutoSport

Até para o próprio Max Verstappen já se está a tornar um bocado chato, sair na frente ou lá chegar bem depressa e depois dominar por completo as corridas. Sabendo-se que não é nem nunca será um piloto de recordes, não lhe interessam para nada, pois o que quer e gosta é da competição, do ter que lutar muito em pista e claro, chegar ao fim na frente depois de vencer todas essas lutas.

Hoje em dia não é isso que sucede, e até para quem ganha, começa a ser chato.

Por isso não é de estranhar que ele próprio se sinta entusiasmado por… arrancar de sexto!

Ontem, na corrida Sprint, Verstappen partiu da pole e portanto tinha a pista livre, mas na sessão de qualificação de sexta-feira o seu tempo de volta que foi apagado foi apenas 0,005s mais rápido do que o tempo de Leclerc, e havia todas as hipóteses de, ao exceder os limites da pista, ele ter encontrado tanto que teria ficado atrás da Ferrari de qualquer maneira.

Reconhecendo que foi apenas o seu próprio erro que lhe custou o tempo da volta, Verstappen tem uma perspetiva positiva sobre o que isso significa para a sua corrida: “São margens muito pequenas”, disse ele. “Eu nem sequer subvirava, apenas tentava maximizar a curva e julguei-a mal por um bocadinho. São margens muito pequenas quando se está a rodar no limite. Claro que é um pouco lamentável, mas também torna o domingo um pouco mais divertido…”

Ele tem razão, tanto para ele como para nós que estamos a assistir, pois vai ter de lutar para ultrapassar cinco carros rápidos se quiser ganhar esta corrida.

Não deverá ser tarefa impossível, já conseguiu vencer partindo de muito mais atrás, e em pistas bem mais difíceis de ultrapassar, mas pelo menos todos vamos ter alguma diversão, incluindo Verstappen, até que chegue o momento em que chega à frente da corrida, nunca descurando que possa ser desta que é derrotado. É muito pouco provável, mas possível…

