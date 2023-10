GP dos EUA de F1: Limites de pista vão ser ‘questão’, novamente? | AutoSport

Depois das múltiplas penalizações relativas aos limites de pista que foram aplicadas no fim de semana do Grande Prémio do Qatar, já houve mais incidentes em Austin.

Oito tempos de volta foram eliminados na qualificação e mais 18 no sábado, com a Curva 9, a Curva 12 e as duas últimas curvas – Curva 19 e Curva 20 – a serem as principais zonas onde os pilotos estavam a correr muito…por fora da linha branca.

Três dessas curvas foram adaptadas desde sexta-feira, com a linha branca alargada na saída das Curvas 9, 12 e 19 para ajudar a dar aos pilotos um pouco mais de margem, mas numa situação de corrida podem existir outros fatores que levam a que os limites sejam ultrapassados se se seguir outro carro de perto ou se se tentar manter uma posição. Tal como sucedeu a George Russell na corrida Sprint de ontem, em que passou um adversários por fora e foi penalizado em cinco segundos.