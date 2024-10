GP dos EUA de F1: dobradinha Ferrari, 3ª do ano para Leclerc, grande luta pelo pódio

Quarta vitória do ano para a Ferrari, terceira de Charles Leclerc, com a Scuderia a fazer uma das suas melhores corridas dos últimos anos. O monegasco ganhou três posições no arranque fruto da luta entre Lando Norris e Max Verstappen, foi para a frente e não mais ‘passou cartão’ aos seus adversários, repetindo a vitória de Monza.

Carlos Sainz (Ferrari) cedo começou a pressionar Verstappen, foi às boxes cedo, e só dessa forma passou o piloto da Red Bull, fugindo-lhe depois.

O pódio ficou completo com Max Verstappen (Red Bull) apesar de Lando Norris ter terminado a corrida à sua frente. Só que, foi penalizado em cinco segundos devido a ter ultrapassado fora de pista e com isso ficou fora do pódio. Seja como for, uma fantástica luta com Max Verstappen. A McLaren já fez saber que vai apelar da decisão do CCD em penalizar Norris.

Boa corrida de Carlos Sainz (Ferrari), pressionou muito Verstappen, passou-o nas boxes, depois recuperou tempo para Leclerc, mas já não deu para chegar mais longe.

Max Verstappen (Red Bull Racing) partiu bem, passou Lando Norris, mas perdeu a posição para Leclerc. Após o reinício pressionou Leclerc, mas foi sol de pouca dura. Na volta nove já estava a 2.515s, na 21 a 8.5s, depois a sua procupação passou a ser a recuperação de Lando Norris e ganhou na secretaria a batalha com Lando Norris. Os Comissários acharam, apesar dos dois pilotos terem passado fora de pista, o McLaren passou bem mais e o CCD optou por penalizá-lo em cinco segundos, o que foi suficiente para o piloto da Red Bull ficar no pódio.

A luta, que durou várias voltas, entre Max Verstappen e Lando Norris foi fantástica, com o piloto da McLaren a tentar por todas as formas e feitios, mas Max Verstappen não facilita nada, nem que fosse a ‘sua avó’. Norris só o conseguiu bater ao passar fora de pista, muito fora de pista. Max Verstappen também saiu com as quatro rodas, mas os Comissários decidiram que Norris teria de ter devolvido a posição e por isso penalizou-o.

Lando Norris (McLaren Mercedes) começou por perder esta corrida quando foi surpreendido por Max Verstappen na primeira curva. O piloto da Red Bull iria sempre ‘meter’ o carro onde ppudesse e foi o que fez, surpreendendo o piloto da McLaren. Só que de tanto se ‘marcarem’ deixaram fugir Charles Leclerc que não se fez rogado e nunca mais ninguém o viu. O ritmo de Norris foi bom, recuperou bastante para o Red Bull, mas depois, como já percebemos, passá-lo era outra ‘música’ e Norris conseguiu-o, mas segundo os comissários, com ‘batota’.

Com mais este resultado, pode começar a pensar menos na conquista do título, pois para isso teria que estar a ganhar corridas consecutivas e não a lutar com Verstappen pelo pódio…

Oscar Piastri (McLaren Mercedes) foi um solitário quinto classificado. Na volta 11 já estava a 2.6s de Norris, na 23 a 4.3s, na 34 a 6.7s e por aí fora. Simplesmente não teve ritmo para chegar mais à frente nesta corrida.

Apesar de uma penalização, e de ter arrancado do pitlane, George Russell (Mercedes) terminou na sexta posição. De 20º para 6º e um bom andamento, que ainda meteu uma penalização por ter ultrapassado Bottas de forma irregular. Foi muito tarde às boxes, na volta 41, cumpriu a penalização, mas manteve sempre um bom andamento que lhe valeu um sexto posto agridoce.

Sétimo posto para Sergio Perez (Red Bull Racing) em mais uma corrida muito apagada do piloto da Red Bull.

Boa corrida de Nico Hulkenberg (Haas Ferrari) que terminou em oitavo. Começou a corrida em 11º e terminou-a em oitavo o que é claramente positivo. Colocou o seu Haas logo a seguir aos carros das principais equipas, o que diz bem da equipa que fez.

Grande corrida de Liam Lawson (RB Honda RBPT) e uma excelente afirmação no seio da RB. Naquele que foi o seu regresso à F1, substituindo Daniel Ricciardo, partiu de 14º e foi sempre a ‘escalar’ posições. Se calhar, agora, Yuki Tsunoda (RB Honda RBPT) que foi 14º, tem mais para se preocupar do que tinha com o australiano. Já no ano passado, nas cinco corridas que fez, Lawson deu muito boa conta de si, e o seu recomeço foi prometedor. Seja como for, tem de confirmá-lo nas próximas corridas. Quanto a Tsunoda, para quem começou em 10º terminar em 14º não é bom…

Outra prestação muito positiva foi a de Franco Colapinto (Williams Mercedes), que depois do oitavo posto no Azerbaijão, terminou novamente nos pontos e está a ajudar a Williams duma forma que Logan Sargeant nunca fez.

Kevin Magnussen (Haas Ferrari), foi 11º, tentou uma estratégia agressiva, foi o primeiro a ir às boxes, mas não deu para mais.

Pierre Gasly (Alpine Renault) foi 12º e penalizado em 5 segundos por ultrapassar fora de pista, ficou na frente de Fernando Alonso (Aston Martin Mercedes) que começou a corrida no top 10 para a terminar em 13º, sendo incrível a falta de velocidade em corrida dos Aston Martin. Yuki Tsunoda (RB Honda RBPT) como referimos foi 14º na frente de Lance Stroll (Aston Martin Mercedes), Alexander Albon (Williams Mercedes), Valtteri Bottas (Kick Sauber Ferrari), Esteban Ocon (Alpine Renault) e Zhou Guanyu (Kick Sauber Ferrari).

Lewis Hamilton (Mercedes), saiu de pista na volta 3 e abandonou provocando um Safety Car.

No próximo fim de semana a F1 prossegue no México…