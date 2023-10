GP dos EUA de F1: Daniel Ricciardo e Haas com muito para melhorar | AutoSport

Daniel Ricciardo regressou à ação competitiva pela primeira vez em dois meses e teve um bom desempenho no sábado, falhando por pouco o top 10 tanto no Sprint Shootout como na corrida Sprint. Mas se havia um ponto de preocupação para Ricciardo, não era a mão partida de que tem estado a recuperar bem, mas sim a falta de ritmo para a corrida, tendo em conta o ano que teve.

O australiano só completou dois Grandes Prémios em 2023 e a última vez que começou uma corrida foi em julho, por isso admite que pode estar a suar mais do que o resto da grelha no final da ação de domingo.

Ele também se sentiu ligeiramente enferrujado no Sprint, pois sentiu que não leu a corrida ao máximo do seu potencial, mas sentiu que melhorou à medida que as voltas passavam e espera que se torne mais confortável no Grande Prémio à medida que continue a readquirir todas as rotinas que já teve…

E não será o único, uma vez que a Haas procura obter mais dados do seu carro altamente atualizado este fim de semana. Até agora, tiveram alguns momentos de ritmo forte, mas depois também tiveram um sábado pouco competitivo, com o Diretor de Equipa Guenther Steiner a dizer: “De momento, temos de procurar mais, uma vez que a atualização não fez o que esperávamos”.

O domingo oferece muitas mais oportunidades para compreender mais e melhor o ‘novo carro’, mesmo que sejam limitadas em termos de qualquer coisa que possam mudar durante a noite, mas a Haas espera que o monolugar mostre sinais de potencial depois do fim de semana que tiveram até agora. Será só ‘wishful thinking’? Veremos…