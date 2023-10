GP dos EUA de F1: Aston Martin em dificuldades… | AutoSport

Depois de um início de época espetacular, a forma da Aston Martin tem vindo a diminuir lentamente, mas Fernando Alonso continua a obter bons pontos, muito mais pela sua valia do que pela do carro…

O espanhol só não conseguiu pontuar uma vez em toda a época – em Singapura – e foi um sólido sexto classificado no Qatar. Mas este fim de semana quebrou uma boa sequência com a sua primeira eliminação na Q1 da época, na sexta-feira, caindo no 17º lugar e admitindo que se deveu simplesmente a uma falta de ritmo, talvez causada pelo facto de a Aston Martin ainda não estar a utilizar o seu carro mais evoluído.

É esse o risco que as equipas correm ao trazer atualizações para um fim de semana de Sprint, mas no início de uma série tripla de Grandes Prémios há valor em utilizar novas peças – além disso, a Aston Martin estava a mostrar o quanto quer dar a volta à sua forma, o que se comprova com o trabalho que tem vindo a fazer nos bastidores mas que ainda não teve correlação na pista.

Agora, ambos os pilotos – com Lance Stroll em 19º lugar – enfrentam uma tarefa extremamente difícil para conquistar quaisquer pontos em Austin. Se conseguirem fazê-lo, será certamente divertido assistir à sua recuperação pelo meio do pelotão, mas também poderá ser particularmente significativo em termos de mostrar uma competitividade melhorada ao longo de uma distância de corrida graças ao desenvolvimento dos seus novos carros. Vamos ver o que acontece, pois quando alguma equipa faz atualizações, demora normalmente sempre mais algum tempo até perceber bem como tudo funciona. Desde que a teoria tenha sido bem pensada. Portanto até se ver melhorias, não se sabe e para já os factos são: 17º e 19º lugar na grelha…