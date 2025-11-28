GP do Qatar, Qualificação Sprint 1: Hamilton eliminado

Lance Stroll, 16º, Liam Lawson, 17º, Lewis Hamilton, 18º, Pierre Gasly 19º e Franco Colapinto, 20º foram os cinco eliminados na SQ1 do GP do Qatar. Alonso cedo alertou: pista em evolução não deixaria ninguém seguro. E tinha razão. Max Verstappen recuperou terreno após queixas matinais no TL1, liderando a SQ1.

A McLaren mostrou garra com Lando Norris e Oscar Piastri no topo intermédio, mas o meio do pelotão muito equilibrado definiu os primeiros eliminados.

Fernando Alonso assumiu a liderança na primeira fase da qualificação Sprint (SQ1) do GP do Qatar, no Circuito de Lusail, com a pista a ganhar aderência ao anoitecer e a Aston Martin a surpreender pela velocidade do espanhol, que terminou a SQ1 em segundo. Nos pneus médios obrigatórios, Lando Norris marcou o 1m21.621s inicial para o topo, mas Max Verstappen respondeu com 1m22.258s e roxos no primeiro setor a um minuto do fim. Oscar Piastri acabou por roubar o comando, enquanto Alonso, Hadjar e Albon brilharam no meio do pelotão.​

Drama na zona de eliminação: Lewis Hamilton caiu para 15.º sem tempo representativo, seguido de Pierre Gasly (18.º), mas Kimi Antonelli subiu a sétimo e eliminou o heptacampeão. Isack Hadjar pediu inspeção ao assoalho após saída dura, escapando da queda; Lance Stroll (16.º), Liam Lawson (17.º) e Franco Colapinto (20.º) foram os eliminados finais. Mercedes atrasou-se, com George Russell e Antonelli sem registo inicial. Leclerc ficou a quase um décimo de Verstappen, mas Hamilton mais de um segundo atrás.​