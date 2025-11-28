GP do Qatar, Qualificação Sprint 1: Hamilton eliminado
Lance Stroll, 16º, Liam Lawson, 17º, Lewis Hamilton, 18º, Pierre Gasly 19º e Franco Colapinto, 20º foram os cinco eliminados na SQ1 do GP do Qatar. Alonso cedo alertou: pista em evolução não deixaria ninguém seguro. E tinha razão. Max Verstappen recuperou terreno após queixas matinais no TL1, liderando a SQ1.
A McLaren mostrou garra com Lando Norris e Oscar Piastri no topo intermédio, mas o meio do pelotão muito equilibrado definiu os primeiros eliminados.
Fernando Alonso assumiu a liderança na primeira fase da qualificação Sprint (SQ1) do GP do Qatar, no Circuito de Lusail, com a pista a ganhar aderência ao anoitecer e a Aston Martin a surpreender pela velocidade do espanhol, que terminou a SQ1 em segundo. Nos pneus médios obrigatórios, Lando Norris marcou o 1m21.621s inicial para o topo, mas Max Verstappen respondeu com 1m22.258s e roxos no primeiro setor a um minuto do fim. Oscar Piastri acabou por roubar o comando, enquanto Alonso, Hadjar e Albon brilharam no meio do pelotão.
Drama na zona de eliminação: Lewis Hamilton caiu para 15.º sem tempo representativo, seguido de Pierre Gasly (18.º), mas Kimi Antonelli subiu a sétimo e eliminou o heptacampeão. Isack Hadjar pediu inspeção ao assoalho após saída dura, escapando da queda; Lance Stroll (16.º), Liam Lawson (17.º) e Franco Colapinto (20.º) foram os eliminados finais. Mercedes atrasou-se, com George Russell e Antonelli sem registo inicial. Leclerc ficou a quase um décimo de Verstappen, mas Hamilton mais de um segundo atrás.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI