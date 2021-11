GP do Qatar, Max Verstappen: “Não costumo receber presentes dos comissários” | AutoSport

No final do GP do Qatar, Max Verstappen comentou a sua penalização de cinco lugar por desrespeito a duplas bandeiras amarelas. O piloto da Red Bull esperava o desfecho que acabou por acontecer.

Verstappen admitiu que não esperava outro tipo de decisão pois, segundo o neerlandês, não recebe presentes dos comissários:

“A penalização não foi uma surpresa. Já ontem à noite sabia que nunca recebi presentes dos comissários, por isso não faz mal”, disse em declarações à Sky Sports. “Não quero falar muito sobre o assunto, porque não quero dar a ninguém o prazer de falar ainda mais sobre isso. Mas é claro que não é o ideal. Uma vez que soube que ia começar em sétimo lugar, fiquei muito motivado para recuperar e foi exatamente isso que fizemos. Tivemos uma boa primeira volta, e depois de cinco voltas ficámos novamente em segundo e eu tentei manter a diferença, o que fizemos durante toda a corrida, para que não pudessem fazer uma paragem extra. E isso deu-me a volta mais rápida no final, pelo que fiquei contente com isso”.

“Há duas corridas pela frente, como se pode ver muitas coisas podem acontecer, mesmo numa qualificação, por isso tudo é possível. As corridas não são complicadas, temos um pedal de travão, um acelerador e um volante”, respondeu Verstappen quando lhe perguntaram se todas estas batalhas extra em curso podem afetar a sua concentração. “Há muito espetáculo por aí, mas penso que nós pilotos sabemos o que fazer e qualquer outra coisa não é relevante para mim. Tenho de me concentrar apenas no meu trabalho”.