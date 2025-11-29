GP do Qatar F1: Russell surpreendido com P2 na qualificação Sprint

George Russell (Mercedes) conquistou um inesperado segundo lugar na qualificação Sprint do GP do Qatar, intercalando-se entre os McLaren de Oscar Piastri (pole, 1m20.055s) e Lando Norris (terceiro, +0,230s), numa sessão que o deixou boquiaberto após períodos recentes de dificuldades em uma volta rápida.

“A minha qualificação não tem sido grande ultimamente, exceto Singapura. Foi bom ‘meter’ voltas sólidas e estar sempre por perto,” confessou o britânico, que elogiou o traçado de Lusail: “É uma pista tão rápida, com aderência altíssima. Dá gosto pilotar.”​

A Mercedes, 40 pontos à frente da Red Bull e 53 da Ferrari no Mundial de Construtores, precisa de pontos na Sprint de 19 voltas para assegurar o vice-campeonato. Russell antevê dificuldades em ultrapassagens nas curvas médias e altas de Lusail: “A Curva 1 vai decidir tudo. O DRS não foi estendido, mas talvez ajustem para a corrida. Estamos bem posicionados, vamos aproveitar.”​

O jovem companheiro Kimi Antonelli garantiu o sétimo lugar, escapando por pouco à SQ2 após o tempo de Isack Hadjar ser cancelado por limites de pista, mas admitiu falhas: “Foi uma qualificação confusa da minha parte. Errei na SQ2, perdi confiança e não maximizei a aderência. O potencial era alto, mas fiquei sempre um passo atrás.” A Mercedes surge assim forte para a Sprint de sábado, num fim-de-semana decisivo para as contas de equipas.

