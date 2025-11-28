GP do Qatar F1, Qualificação Sprint 2: Antonelli ‘safou-se’ in-extremis…

Dois Sauber, dois HAAS e um Racing Bulls foram os cinco eliminados da SQ2 do GP do Qatar. 11º – Isack Hadjar, 12º – Ollie Bearman, 13º – Gabriel Bortoleto, 14º – Nico Hulkenberg e 15º – Esteban Ocon.

Lando Norris terminou a SQ2 na frente, no Circuito de Lusail, com 1m20.956s nos pneus médios, superando Oscar Piastri por apenas 0,049s numa disputa interna feroz na McLaren. Max Verstappen abriu com 1m21.295s, mas queixou-se de “saltos loucos” no carro, caindo para quarto enquanto George Russell escalava para terceiro. Charles Leclerc e Yuki Tsunoda seguiram no encalço, com a pista em evolução a premiar saídas rápidas.​

Drama no fundo: Kimi Antonelli abortou a sua volta como na SQ1, sem tempo inicial, mas salvou-se subindo a 10º já que no derradeiro instante, quando o tempo de Isack Hadjar foi cancelado por limites de pista. Isso eliminou Hadjar (11.º), Ollie Bearman (12.º), Gabriel Bortoleto (13.º), Nico Hülkenberg (14.º) e Esteban Ocon (15.º). Carlos Sainz e Leclerc ultrapassaram Tsunoda no fecho.​ McLaren brilhou no topo, mas o meio do pelotão continua muito equilibrado.