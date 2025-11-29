GP do Qatar F1: Oscar Piastri domina qualificação Sprint e reacende esperança no título

Na reta final do Mundial de Fórmula 1 de 2025, Oscar Piastri voltou a mostrar a sua veia competitiva no Circuito Internacional de Lusail, garantindo uma impressionante pole position para a corrida Sprint com um melhor tempo de 1m20,055s. Esta atuação deixa o australiano em excelente posição para recuperar pontos ao seu companheiro e líder do campeonato, Lando Norris, que ficou em terceiro lugar, a apenas 0,230 segundos, após cometer um erro na última curva decisiva. A batalha entre os dois pilotos da McLaren promete continuar a ser o destaque do fim de semana.​

Piastri, que enfrenta uma série de seis provas sem pódios desde a conquista nos Países Baixos, viu o seu déficit no campeonato baixar de 34 para 24 pontos. Durante a qualificação de ontem, o jovem piloto manteve a calma mesmo após um pequeno ‘deslizamento’ no segundo setor da sua volta rápida, mostrando confiança renovada no carro e na pista. “Senti-me bem, tenho vindo a recuperar o ritmo e espero converter isso em mais resultados positivos,” comentou.​

Por seu lado, Lando Norris iniciou os treinos com dificuldades, sentindo-se desconfortável durante a primeira parte da sessão. No entanto, as afinações feitas por sua equipa deram frutos, permitindo-lhe melhorar no final e posicionar-se para uma luta apertada na qualificação Sprint. Ainda assim, um erro no último setor comprometeu a sua volta final, arrastando-o para o terceiro lugar. “O ritmo estava lá, só não consegui encaixar tudo. Tive algum tráfego com Alex Albon, mas é a vida. Continuo a acreditar que podemos lutar pelo título,” afirmou.​

Max Verstappen, com uma temporada irregular, não conseguiu acompanhar o ritmo da McLaren e da Mercedes, terminando em sexto lugar, pela primeira vez desde o GP do Azerbaijão do ano anterior a ser derrotado pelo seu colega Yuki Tsunoda. Verstappen queixou-se do comportamento instável do seu Red Bull, especialmente nos ‘saltos’ e curvas lentas, que lhe custaram preciosos décimos na qualificação, deixando a equipa Red Bull com um trabalho a fazer para a Sprint e corrida principal. Tsunoda, num papel inesperado de herói, deu um impulso à sua temporada ao superar o campeão, aumentando a pressão dentro da equipa.​

Outra surpresa agradável veio de Fernando Alonso, que mais uma vez tirou partido da sua vasta experiência para garantir o quarto lugar, aproveitando a intensidade competitiva da Aston Martin no traçado de Lusail. A Williams também se destacou, com Carlos Sainz a conseguir o oitavo tempo e Albon em décimo, ambos surpreendendo pelo desempenho sólido nesta fase do campeonato. Por outro lado, Lewis Hamilton viveu um dia difícil, com problemas que o colocaram fora da segunda qualificação e afastaram-no da luta pela Sprint.​

Para a corrida Sprint, com 19 voltas previstas, espera-se que a escolha maioritária de pneus seja o composto médio da Pirelli, dada a degradação acelerada do composto macio, que deverá perder performance entre as voltas 8 e 12, enquanto o duro é demasiado lento para a luta imediata.

A estratégia de pneus e a gestão de ritmo serão cruciais para o desenrolar desta corrida curta, onde se atribuem até oito pontos ao vencedor – uma oportunidade para Piastri estreitar ainda mais o fosso para Norris, que continua a ter a frente do campeonato confortável, precisando de manter uma vantagem mínima no domingo para garantir o título.​

A primeira qualificação Sprint de 2025 no GP do Qatar promete assim emoção, com vários protagonistas bem posicionados para lutarem pela vitória, desde os jovens talentos da McLaren aos veteranos de Red Bull, passando pela consistência das equipas Mercedes e Aston Martin. Tudo indica que o início da Sprint poderá ser decisivo para a clarificação do campeonato antes do Grande Prémio deste domingo.

