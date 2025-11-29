GP do Qatar F1, Norris ambiciona vitória na Sprint: “Seria estúpido não tentar ganhar”

Lando Norris (McLaren) assumiu sem rodeios o objetivo de triunfar na Sprint do GP do Qatar, mesmo partindo de terceiro lugar na grelha, após ser surpreendido pelo companheiro Oscar Piastri (pole) e intercalado por George Russell (Mercedes, P2).

O britânico, líder do Mundial com 24 pontos de margem sobre Piastri e Verstappen, perdeu a pole por mais de duas décimas devido a um erro na última curva da SQ3, onde saiu largo, e a um breve confronto com Alex Albon (Williams, P10). “O ritmo estava lá, só cometi um erro na última curva e não pus tudo junto. Com o Albon, foi o que foi – é a vida,” afirmou.​

Num fim-de-semana decisivo, onde pode sagrar-se campeão se terminar o domingo com 26 pontos de vantagem – portanto, ‘só’ tem de ganhar dois pontos aos seus adversários diretos – Norris recusa conformismo: “Seria estúpido não tentar ganhar. Estou aqui para vencer, vamos ver o que encontramos para amanhã.” Antecipa dificuldades em ultrapassagens no traçado de Lusail, com curvas médias e altas: “É impossível passar, por isso acho que fico em P3, mas se passar o George na Curva 1, é o máximo que posso esperar.” Uma P3 na Sprint de 19 voltas soma seis pontos, mantendo-o confortável para o GP principal.​

A McLaren, dominante nos treinos livres com pneus macios, mostrou velocidade tardia, mas Norris sente o carro pronto para atacar. Piastri, com pole a 1m20.055s, reforça a luta interna, enquanto Norris prioriza pontos máximos para fechar a temporada como primeiro campeão mundial.