GP do Qatar F1, Norris ambiciona vitória na Sprint: “Seria estúpido não tentar ganhar”
Lando Norris (McLaren) assumiu sem rodeios o objetivo de triunfar na Sprint do GP do Qatar, mesmo partindo de terceiro lugar na grelha, após ser surpreendido pelo companheiro Oscar Piastri (pole) e intercalado por George Russell (Mercedes, P2).
O britânico, líder do Mundial com 24 pontos de margem sobre Piastri e Verstappen, perdeu a pole por mais de duas décimas devido a um erro na última curva da SQ3, onde saiu largo, e a um breve confronto com Alex Albon (Williams, P10). “O ritmo estava lá, só cometi um erro na última curva e não pus tudo junto. Com o Albon, foi o que foi – é a vida,” afirmou.
Num fim-de-semana decisivo, onde pode sagrar-se campeão se terminar o domingo com 26 pontos de vantagem – portanto, ‘só’ tem de ganhar dois pontos aos seus adversários diretos – Norris recusa conformismo: “Seria estúpido não tentar ganhar. Estou aqui para vencer, vamos ver o que encontramos para amanhã.” Antecipa dificuldades em ultrapassagens no traçado de Lusail, com curvas médias e altas: “É impossível passar, por isso acho que fico em P3, mas se passar o George na Curva 1, é o máximo que posso esperar.” Uma P3 na Sprint de 19 voltas soma seis pontos, mantendo-o confortável para o GP principal.
A McLaren, dominante nos treinos livres com pneus macios, mostrou velocidade tardia, mas Norris sente o carro pronto para atacar. Piastri, com pole a 1m20.055s, reforça a luta interna, enquanto Norris prioriza pontos máximos para fechar a temporada como primeiro campeão mundial.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI