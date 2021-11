GP do Qatar F1: Max Verstappen penalizado | AutoSport

Max Verstappen foi penalizado por não ter levantado o pé, depois de ter visto duplas bandeiras amarelas na volta final da qualificação do GP do Qatar. O piloto recebeu 5 lugares de penalização e fica assim em apuros para esta tarde, tal como a Red Bull.

Sergio Pérez já ia largar de 11º e as perspectivas de recuperar não são, à partida, muito animadoras mas com esta penalização a Red Bull fica com a vida ainda mais dificultada, tal como Max Verstappen, que com esta penalização terá de suar mais para chegar aos lugares do pódio, uma vez que Lewis Hamilton larga da pole.

O incidente aconteceu quando o pneu direito de Pierre Gasly se rasgou, motivado pela quebra da asa dianteira do Alpha Tauri. O francês encostou do lado direito na reta da meta, longe da trajetória, mas os comissários de pista mostraram bandeiras amarelas, que Verstappen ignorou, melhorando o seu registo que lhe deu o segundo tempo. Apesar dos comissários entenderem que não tinham sido mostradas bandeiras amarelas no sistema usado pelos comissários, a sinalização deveria ter sido respeitada na mesma e que uma vez que o piloto admitiu que viu o carro deveria ter tomado precauções. Os comissários relembraram a penalização de Lewis Hamilton no GP da Áustria 2020 numa situação semelhante, pelo que a penalização de Verstappen, com duplas amarelas teria de ser sempre mais pesada.