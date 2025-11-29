GP do Qatar F1: Leclerc lamenta dificuldades da Ferrari na qualificação Sprint

Charles Leclerc admitiu que a Ferrari enfrenta mais um fim-de-semana complicado no Circuito de Lusail, qualificando-se apenas em nono para a Sprint do GP do Qatar, enquanto o companheiro Lewis Hamilton ficou em 18º na SQ1. O monegasco, oitavo nos treinos livres únicos, não conseguiu ameaçar os líderes McLaren e Mercedes, terminando a 0,567s da pole de Oscar Piastri (1m20.055s).​

Leclerc culpou em parte uma preparação lenta para Carlos Sainz (Williams, oitavo), que abriu espaço excessivo antes da linha de Safety Car: “Ele tem o direito, mas é muito irritante e desnecessário por vezes. Tive de começar a volta demasiado perto, e vendo a diferença para o top-5, poderia ter sido melhor.” Ainda assim, reconheceu a falta de ritmo geral: “Somos muito lentos e estamos a sofrer novamente este fim-de-semana. Foi difícil até agora.”​

A Ferrari, 13 pontos atrás da Red Bull e 53 da Mercedes no Mundial de Construtores, soma dois GPs sem pódios para Leclerc (São Paulo e Las Vegas). Hamilton, heptacampeão, limitou-se a dez palavras em entrevista pós-sessão, refletindo o descontentamento com o carro no traçado desértico.