GP do Qatar F1, Lando Norris: “Deviam fazer pneus melhores” | AutoSport

Lando Norris não escondeu a sua frustração pelo resultado que conquistou no GP do Qatar. Um furo perto do final retirou-lhe a hipótese de lutar pelo quarto lugar, que era seu naquela altura e atirou-o para o fim do top 10.

Nas entrevistas do final da prova, Norris pediu melhorias nos pneus para que este tipo de situações não aconteçam de novo, até por motivos de segurança:

“Não se espera que o pneu rebente”, disse ele, citado pelo racefans.net. “Especialmente o pneu duro e nem sequer estávamos assim tão longe do limite. Em cada pista, cuida-se dos pneus porque se desgastam um pouco. Mas não se espera que de repente os pneus furem assim”.

Norris disse que as falhas eram “bastante perigosas” e “não deveriam acontecer”. Todos os quatro pilotos evitaram colisões e alguns conseguiram terminar a corrida. Mas, Norris salientou, “se houvesse ali um muro, poderia ter sido muito, muito mais perigoso”.

“Eles deveriam melhorar os pneus. É perigoso para nós como pilotos. Portanto, arriscamo-nos sempre muito. Eu nem sequer fiz um stint muito longo – 20 voltas, 25 voltas, o que quer que seja – ainda devia ser capaz de continuar em pista sem problema.”

“Fiquei muito contente com o nosso ritmo e pude forçar o andamento e devíamos ter sido quartos. Penso que se tivéssemos acertado tudo, talvez pudéssemos ter tentado um lugar no pódio, mas isso era um desafio, e com Fernando [Alonso] em terceiro , por isso não esperava uma ultrapassagem fácil se eu tentasse. Mas devíamos ter conquistado muitos mais pontos do que a Ferrari hoje. Sei que eles estão muito à frente e ainda mais longe agora. Mas fizeram-no porque o mereceram e graças ao seu próprio desempenho. Mas quando se tem dias como hoje, não há nada que se possa fazer e é realmente uma porcaria”.