GP do Qatar F1: Lando Norris à ‘caça’ do título, mas…
A largada em Lusail é o momento da verdade para Lando Norris (McLaren): com apenas uma zona DRS e curvas de alta velocidade que ‘travam’ ultrapassagens, a ‘corrida’ à Curva 1 é a melhor oportunidade para superar Oscar Piastri, ganhar os pontos necessários e selar o seu primeiro título mundial.
A vitória no GP garante-lhe o ceptro, independentemente dos rivais; segundo lugar basta se Piastri for quarto ou pior, ou com duas posições de margem – exceto se Max Verstappen (Red Bull) somar mais pontos.
Max Verstappen ficou a 25 pontos após a Sprint e largando de terceiro, vai certamente procurar cada brecha para encurtar distâncias e prolongar a luta até Abu Dhabi.
Portanto, Lando Norris enfrenta fogo cruzado: à frente, o companheiro; atrás, o neerlandês implacável… e logo a seguir dois rápidos Mercedes.
A equação é simples, mas o arranque duplo – Piastri-Norris e Verstappen na caçada – promete fogo de artifício sob as luzes artificiais de Lusail.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
0 comentários
Deixe aqui o seu comentário
Tem de iniciar a sessão para publicar um comentário.
Pity
30 Novembro, 2025 at 10:22
Norris não precisa de correr riscos. Não tem obrigação de garantir o título hoje, embora isso fosse o ideal para ele. Basta-lhe ser terceiro nas duas corridas que faltam para garantir o título, seja quem for o vencedor. Piastri e Verstappen não têm nada a perder, mas não acredito que vão arriscar loucamente na largada.