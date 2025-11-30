GP do Qatar F1: Lando Norris à ‘caça’ do título, mas…

A largada em Lusail é o momento da verdade para Lando Norris (McLaren): com apenas uma zona DRS e curvas de alta velocidade que ‘travam’ ultrapassagens, a ‘corrida’ à Curva 1 é a melhor oportunidade para superar Oscar Piastri, ganhar os pontos necessários e selar o seu primeiro título mundial.

A vitória no GP garante-lhe o ceptro, independentemente dos rivais; segundo lugar basta se Piastri for quarto ou pior, ou com duas posições de margem – exceto se Max Verstappen (Red Bull) somar mais pontos.​

Max Verstappen ficou a 25 pontos após a Sprint e largando de terceiro, vai certamente procurar cada brecha para encurtar distâncias e prolongar a luta até Abu Dhabi.

Portanto, Lando Norris enfrenta fogo cruzado: à frente, o companheiro; atrás, o neerlandês implacável… e logo a seguir dois rápidos Mercedes.

A equação é simples, mas o arranque duplo – Piastri-Norris e Verstappen na caçada – promete fogo de artifício sob as luzes artificiais de Lusail.