GP do Qatar F1, Helmut Marko: “Em condições normais, já seríamos campeões” | AutoSport

Mais uma corrida, mas reviravoltas no campeonato. Este tem sido um dos melhores e mais disputados campeonatos dos últimos anos e talvez da história da F1 mas segundo Helmut Marko, em condições normais, a Red Bull já deveria ter festejado o título.

Num fim de semana em que a Red Bull voltou a não ter argumentos contra a Mercedes, Marko admitiu que os Bull’s perderam andamento na corrida e que a afinação deste fim de semana não foi a ideal:

“A nossa velocidade foi muito melhor do que durante a qualificação. Se o Max tivesse começado em segundo lugar, teria sido mais próximo. Ele perdeu algum tempo nas fases iniciais e teve de exigir mais dos seus pneus. Não tínhamos a afinação perfeita neste fim-de-semana, em comparação com a Mercedes. Hamilton melhorou a cada sessão”, disse Marko ao De Telegraaf.

“Estamos à frente, mas definitivamente ainda não me sinto confortável. Temos de ganhar uma das duas últimas corridas, é tão simples quanto isso. Tudo tem de ser perfeito durante um fim-de-semana. É apenas entre Max e Lewis, os outros não estão nem perto. O motor de Hamilton não vai ter tanta potência como na semana passada no Brasil. Além disso, não creio que tenham usado aqui a sua asa traseira ‘especial’ porque a diferença na velocidade máxima era menor. Não vamos desistir”.

“Este ano, muitas vezes as coisas acabam por ser diferentes do que se previa de antemão. No papel, o circuito no Brasil foi a nossa melhor hipótese, mas mais cedo em Austin era uma pista favorável à Mercedes e ganhámos. O Max perdeu muitos pontos em Baku, Silverstone e Budapeste. Em condições normais, já seríamos campeões. Temos de ripostar agora. Se não se consegue lidar com a pressão, está-se no negócio errado”, disse Marko.