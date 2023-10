GP do Qatar F1, George Russell: “A nossa luta é com a Ferrari para garantir o P2 nos construtores” | AutoSport

Os excessos quanto aos limites de pista de Lando Norris promoveram George Russell para segundo, à frente de Oscar Piastri e Lewis Hamilton, que tinha sido segundo após as primeiras tentativas da Q3, mas o tempo da volta de Piastri também foi apagado, passando Hamilton para terceiro na grelha: “Foi um dia difícil para toda a gente, novo asfalto, escorregadio, estava vento havia muita areia na pista. A qualificação foi boa comparando com os tempos que estavamos a fazer de manhã, onde fui oitavo, mas ainda assim ficamos um pouquinho atrás do que esperávamos. Agora temos que ser consistentes, a luta pelo segundo lugar dos construtores está muito equilibrada. Estou muito contente por ser segundo, é melhor do que esperávamos. A nossa luta é com a Ferrari para garantir o P2 no campeonato de construtores”, disse George Russell, piloto da Mercedes.