GP do Qatar F1: Ferrari encontrou fissura no chassi de Charles Leclerc | AutoSport

Pode estar encontrada a causa da falta de performance de Charles Leclerc na qualificação do GP do Qatar. A equipa encontrou uma fissura no chassis do monegasco e irá proceder a troca de chassis durante a noite.

Este pode ser um sinal de fadiga do material ou apenas danos provocados pelos limitadores de pista que ladeiam algumas zonas e que quando pisadas provocam vibrações violentas.

No final da sessão de qualificação, Leclerc não tinha explicação para a sua fraca performance:

“Normalmente sou bastante bom a compreender o que está errado, especialmente numa volta de qualificação, o que é um dos meus pontos fortes”, disse Leclerc. “Mas esta é muito estranha. Não tive aderência nos quatro pneus. Não é que eu tenha tido um problema de equilíbrio ou algo do género. Não tinha aderência de uma forma geral. Por isso, temos de analisar se havia algo de estranho ou não. Se não houver nada de estranho, então ficarei muito feliz em compreender o que fiz de errado. Vamos ver”.

Também Nikita Mazepin teve de trocar de chassis depois de ter abusado dos limitadores no primeiro treino o que provocou danos, provando que estes limitadores podem vir a dar ainda dores de cabeça. Pierre Gasly viu a sua asa dianteira partir mesmo no fim da qualificação por ter pisado esses limitadores, que provocam vibrações tão grandes que algumas partes dos carros partem.