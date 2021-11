GP do Qatar F1, Christian Horner: “Não reclamo perante as câmaras” | AutoSport

Christian Horner pediu desculpa pelas declarações que proferiu contra um comissário de pista, mas no domingo , depois da audiência com os comissários da FIA, o britânico defendeu a sua postura ao longo do fim de semana.

“Acredito na minha equipa, digo as coisas com frontalidade”, afirmou Horner. “Sempre me conduzi dessa maneira. Não sou uma pessoa excessivamente emotiva. Não reclamo perante as câmaras. Em relação à forma como me tenho conduzido, não tenho problemas com isso. Eu faria exatamente o mesmo. A única questão foi, em relação a um comissário, se havia alguma ofensa pessoal por me referir a uma bandeira amarela como enganadora. Não se destinava a qualquer indivíduo. Não sei se ouviu a entrevista que dei mas não creio que tenha sido irracional”.

Questionado se a pressão começava a chegar até ele, Horner respondeu francamente: “Não, de modo algum. Veja a entrevista, dê a sua própria opinião. Sentiu que eu fui mal-educado? Toda a gente tem direito a uma opinião. Eu dei uma opinião”.