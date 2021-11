GP do Qatar F1, Alain Prost: “Fernando Alonso é o melhor da grelha” | AutoSport

Alain Prost ficou rendido a Fernando Alonso. Depois da excelente prestação do espanhol no GP do Qatar, Prost não poupou nos elogios ao piloto da Alpine.

Prost disse à Auto Motor und Sport no Qatar: “Para mim, ele é o melhor piloto da grelha. A visão geral da corrida que ele tem é inacreditável, tal como o seu sentimento dos pneus, os comentários que faz sobre o carro e como alimenta os engenheiros”, acrescentou o francês. “Fernando sempre me disse que ele se tornou uma pessoa diferente, e tenho de dizer que ele tinha razão”, disse ele. “Ele está totalmente ao serviço da equipa, e isso é muito bom para nós”.

Há algo que espanta sempre em Alonso é realmente a capacidade que ele tem de entender onde está na corrida e com quem vai lutar, mesmo que esse carro esteja ainda longe. Ainda neste fim de semana, quando Alonso pediu para que Esteban Ocon se defendesse como um leão, Alonso já estava a pensar no que poderia acontecer mais à frente. Alonso pode não ter a velocidade pura de Lewis Hamilton ou Max Verstappen, mas no domingo, é certamente um dos pilotos mais completos da grelha. Se é o melhor da grelha… cada um terá a sua opinião, tal como Prost.