GP do Qatar F1: A confusão das bandeiras amarelas, explicada | AutoSport

Michael Masi explicou o que se passou no incidente com Max Verstappen, que foi penalizado por não ter respeitado as duplas bandeiras amarelas que estavam a ser mostradas no momento em que Pierre Gasly ficou parado em pista com um furo.

Masi explicou que as bandeiras amarelas são mostradas pelos comissários de pista e não pelo race control e que as decisões dos comissários de pista é que prevalecem pois são eles que estão a ver o que está a acontecer:

“Como em todas as bandeiras amarelas que são exibidas, elas são exibidas por quem está na pista “, explicou Masi. “Essa responsabilidade é dos comissários de pista, uma vez que se encontram em todos os locais e se considerarem que é uma bandeira amarela simples ou dupla , cabe a esses comissários determinar isso. Julgam o que vêem perante eles, e é por isso que lá estão. Desde o início dos painéis luminosos, as bandeiras amarelas, bandeiras brancas, bandeiras azuis durante os treinos e qualificação são operadas pelos comissários de pista. O Safety Car, que é controlado centralmente, o VSC , que é controlado centralmente, e as bandeiras vermelhas, como nas bandeiras vermelhas nos painéis luminosos é que não são operadas pelos comissários de pista.”

É por isso que os agradecimentos que se fazem aos comissários de pista devem ser mais do que palavras de circunstância. São na grande maioria voluntários, que abdicam de muito do seu tempo livre para se prepararem para este tipo de prova e que estão em pista durante muito tempo, sempre atentos a tudo o que se passa, muitas vezes sem receberem qualquer tipo de compensação e até perdendo dinheiro com isso. Mas as decisões que tomam são importantíssimas para o decorrer da prova, podendo salvar vidas ou, como vimos neste fim de semana, influenciar penalizações. E para os milhares de comissários de pista do mundo, errar é um peso que todos querem evitar pois são verdadeiros apaixonados pelo desporto e por isso querem que tudo corra pelo melhor. Uma tarefa ingrata muitas vezes mas que merece mais uma vez o nosso aplauso.