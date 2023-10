GP do Qatar de Fórmula 1 (8 de Outubro): horários | AutoSport

A última vez que a F1 correu no Qatar foi a primeira visita ao país para um Grande Prémio, e aconteceu no meio da intensa luta pelo título de 2021. A pista foi um sucesso entre os pilotos, dada a sua natureza de alta velocidade, e proporcionou alguns momentos dramáticos, apesar de ter sido uma adição relativamente tardia ao calendário devido à pandemia de Covid. Agora, com dois anos para preparar o seu regresso a tempo inteiro, o Circuito Internacional de Lusail foi renovado com uma nova área de boxes e paddock para receber as equipas de volta.

O Circuito Internacional Lusail, localizado nos arredores da capital Doha, foi construído em preparação para acolher o primeiro evento de MotoGP do Qatar em 2004. 2021 representou a primeira vez que o Qatar acolheu o Mundial de Fórmula 1, com o país a assinar um acordo adicional de 10 anos para acolher a disciplina.

É uma pista rápida e fluida, onde predominam as curvas de média e alta velocidade. Mais de um quilómetro do comprimento total da pista é composto pela reta principal, o que proporciona muitas oportunidades de ultrapassagem na Curva 1.

1º GP 2021

Voltas 57

Circuito 5.380 km

Corrida 308.826 km

Recorde 1m23.196s (Max Verstappen, 2021)

Horário

Sexta-Feira, 6 Outubro

Treino livre 1 14:30 – 15:30

Qualificação 18:00 – 19:00

Sábado, 7 Outubro

Sprint Shoortout 14:00 – 14:44

Sprint 18:30 – 19:30

Domingo, 8 Outubro

Corrida 18:00