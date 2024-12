GP do Qatar de F1: Siga a corrida AQUI:

O GP do Qatar de F1 é a 23ª ronda de 24, tem lugar no Circuito Internacional de Lusail, no Qatar

George Russell parte da pole depois de Max Verstappen ter recebido uma penalização

Lando Norris e Oscar Piastri partilham a segunda linha, com a McLaren a tentar garantir hoje o título de construtores. A Ferrari vai tentar pará-los, mas pode precisar da ajuda da Mercedes e da Red Bull…

Volta 27/57

Volta 26/57 Com Russell fora do seu caminho, Piastri tem algum ar fresco e está a tentar fazê-lo valer. Está a tentar criar uma distância suficientemente grande para não cair no tráfego do meio do pelotão, como Russell acabou por fazer.

Volta 23/57 Paragem muito lenta nas boxes de George Russell, problemas com a colocação de um pneu.

Volta 22/57 Verstappen e Norris não vão ficar em pista por muito mais tempo, estão agora a forçar andamento para pressionar e usar a vida útil restante dos pneus. A diferença entre os dois está a manter-se estável em pouco menos de dois segundos.

Volta 21/57

Volta 15/57

Penalização para Lawson. O piloto da RB, que está em 17º, recebeu uma penalização de dez segundos por ter causado uma colisão com Bottas, que está agora em 14º. Falta apenas a decisão de Hamilton.

Volta 11/57 Verstappen lidera a corrida com quase dois segundos de vantagem. Russell está 1,5s atrás de Norris, mas Piastri tem DRS em quarto. Magnussen apanhou Tsunoda em nono na Curva 2, e estes dois têm Gasly como companhia.

Volta 8/57 – Stroll parece estar prestes a retirar-se da corrida – os danos causados pelo incidente da primeira volta são maiores do que se temia. Ainda por cima acabou de receber uma penalização de dez segundos pelo acidente com Albon. Se não cumprir essa penalização aqui, vai ter de cumprir na próxima corrida.

Volta 7/57 – Parece que Bottas esteve envolvido no despiste de Lawson no recomeço, esse incidente foi registado. Ainda não há novidades dos comissários sobre o confronto entre Stroll e Albon.

Alonso caiu de oitavo para P12, ele não tem velocidade em linha reta. Nenhuma investigação adicional: Os comissários decidiram que o acidente de Hulkenberg foi apenas um incidente de corrida – não haverá mais investigações.

Volta 6/57

Volta 5/57 O Safety Car saiu Verstappen ‘foi-se embora’, os três da frente mantêm-se, mas Leclerc é apanhado por Piastri! Mais atrás, bandeiras amarelas duplas, Liam Lawson saiu da pista… consegue voltar a andar.

Volta 3/57 – Verstappen lidera a corrida atrás do Safety Car, seguem-se Norris. Russell está à frente de Leclerc, Piastri perdeu um lugar na partida. Sainz é sexto, à frente de Pérez, Alonso e Hamilton.

Hamilton reagiu antes do arranque, parou e depois partiu quando as luzes se apagaram, sendo por isso que o seu arranque foi tão mau, pois caiu três posições…

Volta 1/57 – Safety Car depois de vários incidentes, uma saída de pista de Franco Colapinto na Curva 1, Colapinto despistou-se, assim como Ocon e Hulkenberg, que está a ‘coxear’ de volta às boxes…

Max Verstappen foi para a frente da corrida, Lando Norris também passou George Russell, que caiu para 3º.

Os pneus à partida

Quase todos estão a começar com os médios – exceto Nico Hulkenberg, que optou pelos duros. Ele vai fazer um longo primeiro stint, mas será que um Safety Car vai estragar os planos do alemão?

As possíveis estratégias…

A penalização de Max Verstappen…