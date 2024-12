GP do Qatar de F1, Oscar Piastri: “Não era o resultado que estávamos à espera”

Oscar Piastri terminou em 3º no GP do Qatar. O australiano considerou a corrida complicada, com ritmo semelhante entre os carros da frente, dificultando as ultrapassagens com o DRS. Teve uma boa luta com Charles Leclerc, mas para si o resultado é insatisfatório: “Foi uma corrida complicada. Os carros da frente pareciam ter um ritmo muito semelhante entre si e foi realmente difícil fazer as incursões para entrar no DRS e, em seguida, longe o suficiente no DRS para ultrapassar. Tive alguns bons momentos de luta com o Charles e foi bom acabar no pódio, mas não foi bem o resultado que procurávamos. Vai ser um final de ano emocionante. Espero que consigamos ser fortes, mas vai ser preciso tudo o que temos para fechar o ‘negócio’.”