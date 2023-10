GP do Qatar de F1: Mercedes e Ferrari separadas por 20 pontos | AutoSport

Os pontos entre Max Verstappen e Sergio Perez não são os únicos a que se deve prestar atenção este fim de semana no Qatar. Enquanto a Red Bull conquistou o seu campeonato de construtores no Japão, está longe de haver qualquer clareza sobre quem será o segundo classificado esta época, uma vez que a Mercedes e a Ferrari lutam pelas honras de melhor do ‘resto’.

A Mercedes tem sido consistente na marcação de pontos durante todo o ano, mas a Ferrari encontrou a sua forma desde a sua corrida em casa, em Monza, marcando um terceiro e quarto lugares, atrás apenas dos Red Bull, e depois vencendo em Singapura, cortesia de Carlos Sainz. Charles Leclerc foi então quarto à frente de Lewis Hamilton em Suzuka – onde Sainz também bateu George Russell – e a diferença entre as equipas diminuiu para apenas 20 pontos.

O ímpeto está com a Ferrari neste momento, mas foi a Mercedes que terminou mais forte do que a dupla há um ano, e com todos os quatro pilotos contribuindo significativamente, promete ser uma luta tensa até o final da temporada. Sem dúvida, um duelo muito interessante a seguir, pois lá na frente deve ser mais do mesmo…