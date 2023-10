GP do Qatar de F1: McLaren aproxima-se da Aston Martin | AutoSport

Não é só entre a Ferrari e a McLaren que existe luta, pois também existe tensão entre a Aston Martin e a McLaren em termos desportivos, mas esta batalha assumiu uma forma muito diferente. A Aston Martin foi a equipa que mais se destacou atrás da Red Bull no início do ano, com Fernando Alonso a acumular vários pódios depois de ter dado um passo sensacional durante o inverno. Mas essa melhoria foi desde então igualada pela McLaren, que marcou apenas 17 pontos nas primeiras oito corridas deste ano, mas acrescentou 155 a esse total nas oito desde que evoluiu o seu carro na Áustria.

O Japão foi um grande fim de semana para a equipa de Andrea Stella, com Lando Norris em segundo e Oscar Piastri em terceiro, ajudando a reduzir a diferença para a Aston Martin na classificação dos construtores para 49 pontos.

Já estávamos a controlar os números antes de Suzuka, mas agora a diferença é de 88 pontos (155 para 67) nas últimas oito rondas. No entanto, da última vez que estivemos no Médio Oriente, foi a Aston Martin que se destacou, e eles esperam usar o intervalo desde a dupla jornada para se reagruparem e ripostarem. Uma luta a seguir com muita atenção até ao fim do ano.