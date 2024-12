GP do Qatar de F1: Max Verstappen perde a pole-position

Max Verstappen perdeu a pole position para o Grande Prémio do Qatar depois dos Comissários Desportivos terem aplicado ao piloto da Red Bull Racing uma penalização de um lugar na grelha e um ponto de penalização por “conduzir desnecessariamente devagar numa volta de arrefecimento” num incidente que envolveu George Russell, piloto da Mercedes, na Q3. Russell vai agora arrancar da pole position para a corrida.

Antes das voltas finais da Q3, Russell cruzou-se com o muito mais lento Verstappen e teve de tomar medidas de evasão para passar o piloto da Red Bull, como os Comissários Desportivos explicaram na sua decisão do Documento 49: “O carro 1 [Verstappen] estava a seguir uma estratégia de preparação diferente da do carro 63 [Russell]. O carro 1 estava bem fora do delta e o piloto do carro 1 explicou que tinha deixado passar os carros 4 e 14”, lê-se no veredito dos Comissários Desportivos. “O piloto do carro 63 alegou que tinha aderido ao delta e não esperava que o carro 1 estivesse na trajetória e afirmou que se um carro rodava devagar numa curva de alta velocidade, não deveria estar nessa trajetória.

“Os Comissários Desportivos consideram que este caso é complicado, uma vez que o Carro 1 não cumpriu claramente as Notas do Diretor de Prova e estava claramente a conduzir, na nossa opinião, desnecessariamente devagar, tendo em conta as circunstâncias. Era óbvio que o piloto do Carro 1 estava a tentar arrefecer os pneus. Ele também podia ver o carro 63 a aproximar-se, pois olhou para o espelho várias vezes enquanto estava na pequena reta entre as curvas 11 e 12.”

Explicando a penalização aplicada a Verstappen, os Comissários Desportivos acrescentaram: “Invulgarmente, este incidente ocorreu quando nenhum dos carros estava a fazer uma volta de ‘ataque’. Se o carro 63 estivesse numa ‘push lap’, a penalização teria sido muito provavelmente a habitual penalização de 3 posições na grelha, no entanto, para atenuar a penalização, era óbvio que o piloto do carro 63 tinha uma visibilidade clara do carro 1 e que nenhum dos carros estava numa ‘push lap’.”

