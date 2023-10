GP do Qatar de F1, Max Verstappen: “é um bom começo de fim de semana” | AutoSport

Max Verstappen vai começar o Grande Prémio do Qatar na pole position, depois de ter sido o melhor na qualificação, enquanto Lando Norris perdeu a primeira linha da grelha de partida devido a uma eliminação do seu tempo devido aos limites da pista: “foi um grande começo de fim de semana, foi complicado com este novo asfalto, com a aderência a ser muito inconstante, mas claro que estou muito contente por estar na pole, foi um bom dia para nós, “ começou por dizer Verstappen que amanhã pode ser coroado tricampeão, na corrida sprint, o que será uma novidade na F1 caso suceda. A pole do Grnade Prémio é de Verstappen, amanhã há Sprint Shootout para saber como é a grelha da Sprint: “quero vencer, estou na pole para a corrida de domingo, agora é garantir que tenho um bom dia amanhã, o carro está bom, vai ser difícil mas este é um bom começo de fim de semana”, disse.