GP do Qatar de F1: Max Verstappen à beira de novo título… | AutoSport

Parecia uma inevitabilidade desde o início da temporada, e depois de repelir o desafio inicial do companheiro de equipa Sergio Perez, Max Verstappen afastou-se em termos de classificação do campeonato, a tal ponto que está pronto para encerrar o assunto com mais de cinco corridas ainda por disputar.

Quando Verstappen conquistou o título no Japão no ano passado, faltavam apenas quatro provas, Austin, México, Brasil e Abu Dhabi, mas desta vez há a adição de Las Vegas. Além disso, é provável que se torne campeão antes da própria corrida no Qatar…

Isso porque é um fim de semana de Sprint e, com uma vantagem de 177 pontos, Verstappen precisa apenas de garantir que Pérez não o ultrapasse por mais de seis pontos no sábado para manter o título. Isso significa que um sexto lugar no Sprint – que oferece três pontos com um máximo de oito para uma vitória – seria suficiente, independentemente do resultado de Perez.

Ao longo de todo o fim de semana, Pérez teria de tirar 32 pontos à liderança de Verstappen, pelo que precisa de um grande resultado no Sprint e de vencer a corrida, mas não há nada na forma de Verstappen que sugira que isso possa acontecer, com Pérez a não conseguir terminar à frente do seu colega de equipa numa situação de corrida desde Baku, no final de abril.